Marseille (AFP) Die syrischen Kurden streben nach den Worten ihrer politischen Führung einen Autonomiestatus in ihren Siedlungsgebieten im Norden des Landes an. "Die Kurden wollen ein föderales System", sagte der Chef der Partei der Demokratischen Union (PYD), Salih Muslim, der Nachrichtenagentur AFP in Marseille. Eine Abspaltung der Kurdengebiete im Nordosten und Nordwesten Syriens sei aber nicht das Ziel. Die PYD ist die stärkste Vertretung der Kurden in Syrien. Muslim nimmt im Januar an der internationalen Friedenskonferenz zu Syrien teil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.