München (dpa) - Abschied von Dieter Hildebrandt: Familie, Freunde und Wegbegleiter haben dem großen Kabarettisten bei einer Trauerfeier in München die letzte Ehre erwiesen. Unter den Trauergästen waren die Schauspieler Gerhard Polt und Peter Sodann, der Karikaturist Dieter Hanitzsch, der Kabarettist Werner Schneyder und die ehemalige Grünen-Chefin Claudia Roth. Hildebrandt war am 20. November im Alter von 86 Jahren in einem Münchner Krankenhaus an Krebs gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.