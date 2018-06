Istanbul (AFP) Die türkische Polizei ist nach einem Zeitungsbericht bei der Bekämpfung des illegalen Organhandels im Internet auf Spender gestoßen, die ihre Nieren mit dem Hinweis auf ihr gesundes Landleben anpriesen. In Anzeigen im Netz sei unter anderem mit der frischen Luft in der anatolischen Provinz geworben worden, berichtete die Zeitung "Habertürk" am Montag und schrieb: "Dorf-Nieren zu verkaufen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.