Glasgow (dpa) - Drei Tage nach dem Absturz eines Polizeihubschraubers in Glasgow haben die Suchmannschaften ihre Arbeit beendet. Es seien keine weitere Leichen in dem Musiklokal gefunden worden, in dessen Dach am Freitagabend der Hubschrauber gestürzt war. Das sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Unglück waren neun Menschen ums Leben gekommen, darunter die drei Mann Besatzung des Helikopters und sechs Gäste des Pubs. Elf Menschen werden noch in Krankenhäusern behandelt, drei davon auf der Intensivstation.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.