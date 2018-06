New York (dpa) - Der New Yorker Unglückszug ist kurz vor seiner Entgleisung viel zu schnell in eine Kurve gerast. Die Vorortbahn sei ersten Erkenntnissen zufolge rund 130 Stundenkilometer schnell unterwegs gewesen - rund 80 mehr als erlaubt. Das teilte die zuständige Untersuchungsbehörde NTSB mit. Ob es ein Problem mit den Bremsen gegeben habe, sei noch nicht klar. Bei dem Unglück im New Yorker Stadtteil Bronx waren am Sonntagmorgen mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen und fast 70 verletzt worden.

