Paris (AFP) Die französische Armee hat am Wochenende etwas mehr als 200 zusätzliche Soldaten für einen Militäreinsatz in die von Unruhen erschütterte Zentralafrikanische Republik gebracht. Wie das Verteidigungsministerium in Paris mitteilte, gehören dem auf dem Flughafen der Hauptstadt Bangui stationierten Kontingent unter anderem Übertragungs- und Kraftstoffexperten an. Damit befanden sich mehr als 600 französische Soldaten in Bangui. Insgesamt sollen etwa tausend französische Soldaten für die Dauer von rund einem halben Jahr im Einsatz sein, um der Gewalt in dem krisengeplagten Land ein Ende zu bereiten.

