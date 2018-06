Washington (AFP) Erstmals seit Jahren ist der Umsatz der Einzelhändler in den USA am Thanksgiving-Wochenende geschrumpft. Die Verbraucher seien zwar zahlreich in die Geschäfte geströmt und hätten fleißig online bestellt, doch hätten sie dabei insgesamt weniger Geld ausgegeben als im Vorjahr, teilte der Einzelhandelsverband National Retail Federation (NRF) am Sonntag mit. Insgesamt erreichte der Umsatz demnach 57,4 Milliarden Dollar (42,2 Milliarden Euro), 2,7 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Damit ging der Umsatz erstmals seit 2009 zurück.

