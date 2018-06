Wilna (SID) - Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite hat der Eistänzerin Isabella Tobias aus den USA nun doch per Ausnahmeregelung die litauische Staatsbürgerschaft erteilt. Damit kann die 22-Jährige bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi (7. bis 23. Februar) mit ihrem Partner Deividas Stagniunas an den Start gehen. Bei der WM im März hatte das Duo den 15. Rang belegt. Anfang dieses Jahres hatte die Präsidentin den Antrag von Tobias noch aus formellen Gründen abgelehnt.