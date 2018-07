Berlin (dpa) - Die Bundesagentur für Arbeit warnt vor einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Schwerbehinderten. Im Oktober 2013 waren nach Angaben der Nürnberger Behörde 176 000 schwerbehinderte Menschen arbeitslos - rund 3000 oder zwei Prozent mehr als im Vorjahr.

"Mit sechs Prozent war der Anstieg bei der Gruppe der 25- bis unter 35-jährigen am höchsten", zitieren die Dortmunder "Ruhrnachrichten" am Tag der Behinderten, dem 3. Dezember, aus einer neuen Broschüre der Bundesagentur. Die Arbeitslosigkeit sei in fast allen Altersgruppen gestiegen.

Besonders ältere Schwerbehinderte sind deutlich häufiger ohne Job als früher. Bei den ab 55-jährigen Schwerbehinderten sei zwischen Oktober 2008 und Oktober 2013 ein Anstieg der Arbeitslosigkeit von 56 Prozent zu verzeichnen gewesen. Die Bundesagentur führt diese Entwicklung unter anderem auf das Wegfallen vorruhestandsähnlicher Regelungen für Schwerbehinderte zurück.

Der 1992 von den Vereinten Nationen ausgerufene Tag der Behinderten soll auf deren Probleme aufmerksam machen sowie den Einsatz für ihre Rechte und Würde fördern. Der Tag erinnert an die UN-Konvention zur Gleichstellung von Behinderten.