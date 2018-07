Sydney (AFP) Die Besatzung eines in der Antarktis verunglückten Helikopters ist am Montagabend nach fast 24 Stunden in Schnee und Eis gerettet worden. An der komplexen Rettungsaktion in der abgelegenen Gegend waren zwei Flugzeuge beteiligt, wie die australischen Behörden mitteilten. Der Squirrel-Helikopter war am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Beobachtung einer Pinguinkolonie am Amery-Eisschelf abgestürzt und auseinander gebrochen. Der Pilot und die beiden Forscher an Bord wurden dabei schwer verletzt.

