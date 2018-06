Dhaka (AFP) Nach der Boykotterklärung der Oppositionsparteien hat in Bangladesch auch ein wichtiger Verbündeter der Regierung angekündigt, nicht an der Parlamentswahl Anfang Januar teilzunehmen. "Da alle Parteien nicht antreten, wird auch die Jatiya Party nicht an der Wahl teilnehmen", sagte der frühere Machthaber Hussain Mohammed Ershad am Dienstag vor Journalisten. "Das Land steht am Rand einer Katastrophe, wir sind auf dem Weg ins Ungewisse", fügte er hinzu. Ershads Jatiya Party ist ein wichtiger Verbündeter der regierenden Awami League.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.