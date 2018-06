Die EU-Kommission verhängt am Mittwoch Strafen gegen Banken, die im Skandal um die Manipulation von Referenzzinssätzen wie Libor und Euribor beteiligt waren. Auch die Deutsche Bank soll eines der Geldinstitute sein, das Strafen zu befürchten habe. Das hieß es aus Kreisen der EU-Kommission in Brüssel. EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia werde Genaueres am Mittwoch bekannt geben.

Die Financial Times berichtete von Strafen, die jeweils im dreistelligen Millionenbereich liegen sollen. Insgesamt seien zehn Banken betroffen. Laut Financial Times könnten Geldbußen von rund 800 Millionen Euro pro Bank auf die Institute zukommen. Zusammen wäre das mit Abstand die höchste jemals verhängte Kartellstrafe der EU. Der bisherige Rekord liegt bei 1,5 Milliarden Euro Strafe.

Außer der Deutschen Bank sollen auch die Royal Bank of Scotland (RBS), die Citi und die französische Société Générale Bußgeld zahlen. Keine Strafen müssten die britische Bank Barclays und die Schweizer UBS zahlen, da sie der EU die illegalen Absprachen offengelegt hätten.

Bereits seit zwei Jahren ermittelt die EU wegen der Zinsmanipulationen. Die Ermittler konzentrieren sich dabei auf die Manipulationen des Euribor-Zinssatzes, dem Euro-Bruder des in London festgestellten Libor. Sie gelten als Basis für Finanzgeschäfte von Hunderten Billionen Dollar, zahlreiche Kredite sind daran gekoppelt.

Weltweit hatte der Fall Schlagzeilen gemacht. Bislang haben Aufseher Strafen von rund 3,7 Milliarden Euro verhängt. Absprachen zum Schaden von Konkurrenten oder Verbrauchern sind nach EU-Recht verboten. Die EU-Kommission kann Geldbußen von bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes aussprechen.