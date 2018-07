Peking (AFP) Die Ehefrau des inhaftierten chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo, Liu Xia, hat die Behörden um die Lockerung ihres seit Jahren andauernden Hausarrests gebeten. Ihr seelisches Befinden sei "sehr schlecht", schrieb sie am Dienstag in einem oppositionellen Internetblog. Sie bitte daher darum, einen unabhängigen Arzt aufsuchen zu können. Zudem verlangte sie in der seltenen Mitteilung, per Brief mit ihrem Ehemann kommunizieren und selbst Geld verdienen zu dürfen.

