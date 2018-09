Nürnberg (AFP) Die Bundesagentur für Arbeit (BA) warnt vor einem Anstieg der Arbeitslosigkeit unter Menschen mit schweren Behinderungen. Im Oktober seien bundesweit insgesamt 176.000 Schwerbehinderte ohne Arbeit gewesen, hieß es in einer am Dienstag in Nürnberg anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderung veröffentlichten Statistik der BA. Dies seien zwei Prozent oder insgesamt 3000 mehr schwerbehinderte Arbeitslose gewesen als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Mit einem Plus von sechs Prozent sei der Anstieg bei der Gruppe der 25- bis 35-Jährigen am stärksten ausgefallen.

