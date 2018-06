Frankfurt/Main (AFP) Steuerfahnder haben am Dienstag Geschäftsräume der Commerzbank durchsucht. Die Ermittlungen richteten sich "nicht gegen die Bank, sondern gegen einzelne Mitarbeiter eines anderen Finanzdienstleisters", erklärte ein Commerzbank-Sprecher in Frankfurt am Main. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum bestätigte eine Durchsuchung "bei einer deutschen Großbank" an rund 40 Standorten, an der rund 270 Beamte beteiligt waren.

