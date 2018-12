Brüssel (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) sieht in den regierungskritischen Protesten in der Ukraine ein Zeichen für den Willen der Bevölkerung nach einer europäischen Orientierung. "Man erkennt an diesen Demonstrationen auf den Straßen das Herz der Ukraine, es schlägt europäisch", sagte Westerwelle am Dienstag in Brüssel. "Deswegen sollte auch jeder diese Botschaft hören und verstehen, dass die Ukraine eine europäische Orientierung wünscht."

