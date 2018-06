Brüssel (AFP) NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen hat die afghanische Regierung aufgerufen, das mit den USA ausgehandelte Truppenabkommen "rechtzeitig" zu unterzeichnen. Dies sei notwendig, um die rechtlichen Voraussetzungen der geplanten Ausbildungs- und Trainingsmission der NATO ab dem Jahr 2015 zu schaffen, sagte Rasmussen am Dienstag in Brüssel vor einem Treffen der NATO-Außenminister. "Es ist klar, wenn das Abkommen nicht unterzeichnet wird, kann es keinen Einsatz geben und die geplante Unterstützung ist in Gefahr."

