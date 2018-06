München (AFP) Der derzeit im Kino-Kassenschlager "Fack ju Göhte" zu sehende Schauspieler Elyas M'Barek träumt nicht von einer Karriere in Hollywood. "Ich finde es toll, dass ich in Deutschland Filme drehen darf", sagte der in München aufgewachsene Österreicher der neuen Ausgabe des Magazins "Playboy". "In Deutschland wird immer sofort Hollywood geschrien, wenn man einmal durchs Bild läuft", sagte der 31-Jährige. "Damit macht sich Deutschland selbst klein. Dabei haben wir hier tolle Kinofilme."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.