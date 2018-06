Washington (dpa) - Der "Cyber Monday" als Amerikas wichtigster Einkaufstag im Internet hat dieses Jahr alle Rekorde gebrochen. Die Online-Geschäfte in den USA hätten am Montag den größten Ansturm in ihrer Geschichte verzeichnet, teilte das Analyse-Unternehmen IBM Digital Analytics Benchmark mit.

Im Vergleich zu 2012 sei der Umsatz um 20,6 Prozent gestiegen. Nach Schätzungen des Einzelhandelsverbandes NRF kauften mehr als 130 Millionen US-Bürger im Web ein.

Die Internet-Versandhändler bieten am Montag nach dem Feiertag Thanksgiving mittlerweile traditionell starke Rabatte an, ähnlich wie es konventionelle Warenhäuser am Freitag davor tun. Der sogenannte "Black Friday" und der "Cyber Monday" gelten als sehr wichtige Umsatzbringer im Weihnachtsgeschäft.

Pro Bestellung seien am Montag rund 128 Dollar (94 Euro) ausgegeben worden. Vor allem Bestellungen über mobile Geräte hätten zugenommen, heißt es. Knapp jeder dritte Einkauf sei demnach übers Handy oder ein Tablet erfolgt - 55 Prozent mehr als im Vorjahr.

Während Online-Geschäfte deutlich zulegten, mussten traditionelle Läden am Freitag erstmals seit 2009 einen Rückgang hinnehmen. Zumal auch am "Black Friday" viele lieber im Internet einkauften.