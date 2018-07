Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Stürmer Connor James um zwei Jahre bis 2016 verlängert. Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt. Der 31 Jahre alte Kanadier spielt seit vier Jahren in der DEL. Nach den Stationen Düsseldorf und Augsburg wechselte James im Sommer 2012 nach Nürnberg. In dieser Saison hat er nach 24 Spielen neun Tore und 13 Assists auf dem Konto.