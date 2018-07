Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, will angesichts der Massenproteste in der Ukraine zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln versuchen. Jagland werde am Mittwoch in Kiew unter anderen Vertreter aller politischen Parteien und Regierungschef Mykola Asarow treffen, teilte der Sprecher der Länderorganisation, Daniel Holtgen, am Dienstag in Straßburg mit. Ziel seines Besuchs sei, die "Spannungen" in dem Land zu mildern und die Möglichkeiten eines Dialogs zwischen der Regierung und der Opposition auszuloten.

