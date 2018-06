Straßburg (AFP) Im Zusammenhang mit illegalen Anti-Terroraktionen des US-Geheimdienstes CIA hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Dienstag Vorwürfe gegen Polen geprüft. Die beiden Kläger, ein Palästinenser und ein Mann aus Saudi-Arabien, werfen der Regierung in Warschau vor, sie habe ihre monatelange Inhaftierung in einem geheimen CIA-Gefängnis in Polen und ihre spätere Verschleppung in das US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba geduldet.

