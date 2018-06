Paris (AFP) Der monatelang in Katar festgehaltene französische Fußballprofi Zahir Belounis will den Bruder des Emirs des Golfstaates verklagen. Belounis' Anwalt Frank Berton sagte am Dienstag in Paris, es solle in den kommenden Tagen eine Klage wegen Betrugs, Arbeit unter unmenschlichen Bedingungen und Erpressung gegen Scheich Dschoaan bin Chalifa bin Hamad al-Thani eingereicht werden. Der Scheich ist Präsident des Fußballvereins Al-Jaish, bei dem Belounis seit 2010 unter Vertrag stand.

