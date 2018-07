Paris (AFP) Die Witwe des früheren Palästinenserführers Jassir Arafat hat sich angesichts der widersprüchlichen Experten-Aussagen zur Todesursache ihres Mannes betroffen gezeigt. "Ich bin sehr erschüttert durch diese Widersprüche", erklärte Suha Arafat am Dienstag. "Was sollen wir glauben?" Zugleich betonte Suha Arafat in ihrer Erklärung, dass sie niemandem die Schuld am Tod ihres Mannes gebe.

