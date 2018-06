London (AFP) Erstmals seit rund zwei Jahren hat wieder ein britischer Diplomat offiziell den Iran besucht. Der neue britische Geschäftsträger für den Iran, Ajay Sharma, zeigte sich am Dienstag zufrieden: Er habe "einen guten ersten Besuch" in Teheran gehabt, hieß es in einer Erklärung des britischen Außenministeriums. Die Gespräche mit dem iranischen Außenministerium über eine "schrittweise" Wiederannäherung auf "wechselseitiger Grundlage" bezeichnete Sharma als "detailliert und konstruktiv". Er kündigte weitere regelmäßige Besuche in Teheran an.

