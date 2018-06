Bagdad (AFP) Bei neuen Anschlägen im Irak sind am Dienstag landesweit mindestens 23 Menschen getötet worden. Schauplätze der Gewalt waren die Hauptstadt Bagdad und die mehrheitlich sunnitischen Städte Abu Ghraib, Falludscha, Bakuba, Tikrit, Samarra, Mossul und Tarmijah, wie aus irakischen Sicherheitskreisen verlautete. Demnach wurden neun Menschen in Tarmijah am nördlichen Stadtrand von Bagdad getötet, als zunächst zwei Bomben explodierten und sich dann zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengten. 17 Menschen wurden demnach verletzt.

