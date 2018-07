Jerusalem (AFP) In Jerusalem ist erstmals ein Gebäude aus der Zeit der Hasmonäer ausgegraben worden, deren Geschlecht Palästina vor König Herodes dem Großen beherrscht hatte. Wie die Israelische Altertums-Behörde (IAA) am Dienstag berichtete, wurden die vier Meter hohen Mauern des 64 Quadratmeter großen Hauses in der Davidsstadt südlich der Altstadtmauern freigelegt. Die einen Meter dicken Wände aus grob behauenen Kalksteinen seien im charakteristischen Stil der Hasmonäerzeit geschichtet, die von 165 bis 37 vor unserer Zeitrechnung dauerte.

