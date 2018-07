Chadera (AFP) Drei Hacker versinken in ihren Kapuzenjacken hinter den Computerschirmen des "Cyber Gym" im israelischen Küstenort Chadera. IT-Techniker und Sicherheitsbeauftragte, vor allem aus Versorgungsunternehmen, werden hier neuerdings in der Abwehr nicht nur von Industriespionage, sondern auch auch von Angriffen der Feinde Israels trainiert. Nicht zufällig ist es die staatliche Elektrizitätsgesellschaft Israels (IEC), die im Schatten des größten Kraftwerks des Landes das Trainingscenter gestartet hat. Denn der Stromgigant ist für Israel von strategischer Bedeutung und eines der am stärksten attackierten Ziele.

