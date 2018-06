Tokio (AFP) US-Vizepräsident Joe Biden hat sich "zutiefst besorgt" über die von China im Ostchinesischen Meer eingerichtete sogenannte Luftverteidigungszone gezeigt. Alle "Aktionen, die den Frieden, die Sicherheit und den Wohlstand in der Region untergraben könnten", müssten unterbleiben, warnte Biden am Dienstag in der japanischen Tageszeitung "Asahi Shimbun" vor Gesprächen mit Vertretern der Regierung in Tokio. Die US-Regierung stehe zu ihren "Bündnisverpflichtungen", versicherte Biden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.