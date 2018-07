Tokio (AFP) Die japanische Polizei hat in einer Ein-Raum-Wohnung 80 Reptilien entdeckt. Wie die Behörden am Dienstag mitteilten, waren sie von einem panischen Nachbarn informiert worden, der eine riesige Schlange an der Außenwand der Wohnung in Osaka beobachtet hatte. Als die Beamten in die Wohnung kamen, fanden sie unter anderem eine drei Meter lange Boa Constrictor und zahlreiche Eidechsen. Alle waren in eigenen Käfigen in dem zehn Quadratmeter großen Raum.

