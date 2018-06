Havanna (AFP) Die kolumbianische Guerilla-Bewegung FARC hat den legendären argentinischen Fußballspieler Diego Maradona zur Teilnahme an einem geplanten Spiel für den Frieden aufgefordert. "Wir müssen vertreten sein und werden daher Maradona auffordern, uns bei dieser Operation des Friedensprozeses zu helfen", sagte der FARC-Sprecher Ivan Marquez am Montag in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Die Idee des Spiels hatte der frühere kolumbianische Nationalspieler Carlos Valderrama aufgebracht.

