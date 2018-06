Bad Homburg (dpa) - Mit 40 Messerstichen ist eine 16-Jährige in Bad Homburg erstochen worden. Sie wurde tot im Haus ihres Vaters gefunden. Dieser wird verdächtigt, sie getötet zu haben. Nach dem 40-Jährigen werde gefahndet, so die Frankfurter Staatsanwaltschaft. Die 16-Jährige war seit vergangenen Mittwoch nicht mehr lebend gesehen worden. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Vater an diesem Tag seiner von ihm getrennt lebenden Frau telefonisch von dem Tod der Tochter berichtet. Die 16-Jährige und ihre 11-jährige Schwester lebten beim Vater, die Mutter wohnt im Frauenhaus.

