Dresden (dpa) - Sachsens Regierungschef Stanislaw Tillich hat eine Senkung des Rundfunkbeitrags um bis zu einen Euro im Monat in Aussicht gestellt. Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten erwarte nach Umstellung der Gebühren auf die Haushaltsabgabe Mehreinnahmen, "die bis an die Milliardengrenze herangehen", sagte Tillich in Dresden. Ein entsprechender Bericht werde in den nächsten Tagen veröffentlicht. Man sehe eine Möglichkeit, dass bis zu einem Euro im Prinzip die Rundfunkgebühren gesenkt werden könnten.

