Länder reichen NPD-Verbotsantrag in Karlsruhe ein

Karlsruhe (dpa) - Einen neuen NPD-Verbotsantrag wollen die Länder heute beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. In der Antragsschrift versuchen die Autoren vor allem, Parallelen zwischen der Ideologie der rechtsextremen Partei und den Nationalsozialisten des Dritten Reiches aufzuzeigen. Bundesregierung und Bundestag haben sich dem Verbotsantrag nicht angeschlossen. Ein erster Anlauf für ein NPD-Verbot war 2003 gescheitert, weil der Verfassungsschutz damals auch in der Parteispitze Informanten hatte. Skeptiker warnen auch diesmal vor den hohen Hürden für ein Parteiverbot.

Ukrainisches Parlament soll über Misstrauensantrag entscheiden

Kiew (dpa) - Im Streit um den außenpolitischen Kurs der Ukraine will die Opposition in Kiew die an Russland orientierte Regierung durch ein Misstrauensvotum zu Fall bringen. Unterstützt von Zehntausenden Demonstranten rief der Oppositionspolitiker und Boxweltmeister Vitali Klitschko vor der heutigen Parlamentsabstimmung zu einem Machtwechsel in der früheren Sowjetrepublik auf. Seit knapp zwei Wochen protestieren die Menschen in vielen ukrainischen Städten gegen die Entscheidung von Präsident Viktor Janukowitsch, die mit der EU vereinbarte Annäherung zu stoppen.

Grüne kritisieren geplante Reform des Prostitutionsgesetzes

Berlin (dpa) - Die geplante Reform des Prostitutionsgesetzes geht den Grünen nicht weit genug: Fraktionsvize Ekin Deligöz bezeichnete die Regelungen gegen Zwangsprostitution in den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" als unausgereift. Der Opferschutz fehle völlig. Wenn man den Zwangsprostituierten wirklich helfen wollte, müsse man ihnen "die Möglichkeit eines Neustarts in Deutschland geben, mit Aufenthaltsrecht und Arbeitserlaubnis". Sollte es zur großen Koalition aus Union und SPD kommen, will diese das zwölf Jahre alte Prostitutionsgesetzes reformieren.

Weltweiter Pisa-Schultest wird vorgestellt

Berlin (dpa) - Der neue internationale Schulleistungsvergleich Pisa wird heute zeitgleich in mehreren Hauptstädten der Welt veröffentlicht. Rund 510 000 Schüler im Alter zwischen 15 und 16 Jahren aus insgesamt 65 Staaten und Regionen wurden getestet. Schwerpunkt war diesmal Mathematik. Auch die Kenntnisse in Naturwissenschaften und Lesen/Textverständnis wurden erneut ermittelt. Nach ersten Trendmeldungen haben sich die Leistungen der deutschen Schüler im Mittelfeld stabilisiert.

Nato-Außenminister reden über Afghanistan - Westerwelle appelliert

Brüssel (dpa) - Die Außenminister der 28 Nato-Staaten beraten heute in Brüssel über das künftige Engagement des Bündnisses in Afghanistan. Die Minister wollen den afghanischen Präsidenten Hamid Karsai geschlossen auffordern, spätestens bis etwa zur Jahreswende ein Sicherheitsabkommen mit den USA zu unterzeichnen. Bei einer Ablehnung sollen alle internationalen Soldaten bis Ende 2014 abgezogen werden. Der amtierende Bundesaußenminister Guido Westerwelle drängte Karsai zur Unterzeichnung des Abkommens. "Die Sicherheitsabkommen mit den USA und dann mit anderen Partnern müssen jetzt zügig umgesetzt werden", sagte er "Spiegel Online".

Polizei in Bangkok lässt Demonstranten ein - Abbau der Barrieren

Bangkok (dpa) - Vor einem neuen Ansturm wütender Demonstranten hat die Polizei in Thailand ihre Taktik geändert: an der Polizeizentrale in Bangkok, die die Regierungsgegner stürmen wollten, bauten sie nach Berichten von Fotografen vor Ort die Barrieren ab. Die Demonstranten seien auf dem Gelände willkommen, zitierte die Zeitung "Nation" den Polizeichef. Gestern hatte die Polizei Tränengas, Wasserwerfer und nach unbestätigten Berichten Gummigeschosse eingesetzt. Dutzende Menschen wurden verletzt.