Oslo (AFP) Dank großzügiger Fördermaßnahmen haben Elektroautos in Norwegen im November erstmals mehr als zehn Prozent aller Neuzulassungen ausgemacht. Wie die zuständige Verkehrsinformationsbehörde am Dienstag in Oslo mitteilte, wurden vergangenen Monat 1434 Elektroautos neu zugelassen. Das waren 11,9 Prozent aller Neuzulassungen. Erstmals seit drei Monaten war allerdings kein E-Auto das meistverkaufte Fahrzeug, sondern der VW Golf.

