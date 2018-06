Harare (AFP) In Simbabwe im Süden Afrikas sterben nach Erkenntnissen einer Anwaltsvereinigung dutzende von Häftlingen wegen Mangelernährung. Insgesamt seien in diesem Jahr schon mehr als hundert Gefangene ums Leben gekommen, weil den Gefängnissen keine Mittel zur Verfügung stünden, um die Insassen angemessen zu ernähren, erklärte die Vereinigung der simbabwischen Anwälte für Menschenrechte (ZLHR) am Dienstag.

