Madrid (AFP) Die spanische Regierung zieht Konsequenzen aus dem schweren Zugunglück von Santiago de Compostela, bei dem im Juli 79 Menschen ums Leben kamen. Alle Telefonate sollten künftig zentral gesteuert werden, und Lokführer dürften per Mobiltelefon nur noch in Notfällen telefonieren, sagte die Ministerin für Öffentliche Einrichtungen, Ana Pastor, am Dienstag in Madrid. Darüber hinaus sollten in Zügen künftig ähnliche Geräte wie die Black Boxes in Flugzeugen installiert werden, um Gespräche im Cockpit und die Geschwindigkeit aufzuzeichnen.

