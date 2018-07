Bangkok (AFP) Nach mehrtägigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in der thailändischen Hauptstadt Bangkok bemüht sich die Polizei um Entspannung: Die Sicherheitskräfte entfernten am Dienstag ihre Barriere und erlaubten hunderten Oppositionsanhängern, den Regierungssitz im Zentrum Bangkoks zu besetzen. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachtete eine ausgelassene Stimmung, als die Demonstranten auf das Gelände strömten. Etwa zwei Dutzend Soldaten und Polizisten standen noch am Eingang eines der Gebäude.

