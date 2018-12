Kiew (AFP) Das ukrainische Parlament hat am Dienstagvormittag mit der Beratung über ein von der Opposition initiiertes Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Mykola Asarow begonnen. Vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Kiew demonstrierten erneut tausende Menschen gegen die Abwendung des Landes von der Europäischen Union und den Druck aus Russland. Um die Abstimmung zu gewinnen, bräuchte die Opposition 226 der 450 Stimmen in der Rada, die allerdings von der Partei der Regionen von Staatschef Viktor Janukowitsch dominiert wird. Zuletzt rechnete die Opposition mit etwa 215 Stimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.