Washington (AFP) Am "Cyber Monday", dem Höhepunkt für Online-Shopper in den USA, haben in diesem Jahr die Kassen geklingelt. Einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des US-Technologiekonzerns IBM zufolge legten die Internetverkäufe im Vergleich zum Vorjahr um gut 20 Prozent zu. Laut einer anderen Analyse des Softwareunternehmens Adobe stieg der Umsatz am "Cyber Monday" um immerhin 16 Prozent auf 2,29 Milliarden Dollar. Der Trend gehe dabei zunehmend zum Einkauf per Smartphone oder Tablet-Computer, hieß es.

