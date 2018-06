Washington (AFP) Erstmals seit fast 40 Jahren sieht eine Mehrheit der US-Bürger einer Umfrage zufolge den Einfluss ihres Landes in der Welt schwinden. In der am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Pew-Instituts gaben 53 Prozent der Befragten an, dass die Vereinigten Staaten heute international eine weniger wichtige Rolle spielen als noch vor zehn Jahren. Sogar 70 Prozent der Amerikaner glauben den Angaben zufolge, dass ihr Land international weniger respektiert werde als in der Vergangenheit.

