New York (AFP) Der US-Elektronikriese Apple hat einem Zeitungsbericht zufolge das Startup-Unternehmen Topsy gekauft. Der Preis habe mehr als 200 Millionen Dollar (mehr als 147 Millionen Euro) betragen, berichtete das "Wall Street Journal" am Montag. Die US-Analyse-Firma ist einer von wenigen Twitter-Partnern, die Zugriff auf die gesamten Daten des Internet-Kurzbotschaftendiensts haben. Apple wolle Topsy vermutlich in Zusammenhang mit seinem neuen Musik-Streaming-Dienst einsetzen, schreibt das Blatt.

