Berlin (dpa) - Der Deutsche Bauernverband zieht zum Jahresabschluss heute Bilanz. Die Landwirte hatten sich in den vergangenen Wochen in Umfragen zufrieden gezeigt, nachdem sie eine ordentliche Ernte eingefahren und gute Preise erzielt hatten. Das Konjunkturbarometer des Branchenverbands zeigte zuletzt positive Werte - weil höhere Preise für Milch und Schweine die Einnahmen der Bauern verbessert hatten. Verbraucher erhoffen sich Aussagen über die Entwicklung der Nahrungsmittelpreise. Sie waren in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.

