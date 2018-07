London (AFP) Auf einem britischen Militärstützpunkt in Paderborn ist ein Soldat festgenommen worden, nachdem in einem Haus nahe Manchester ein Sprengsatz gefunden worden war. Der 19-jährige Brite sei am Montag wegen eines Verdachts gemäß dem Terrorismusgesetz festgenommen worden, teilte die Polizei in Manchester am Mittwoch mit. Demnach stand die Festnahme in Verbindung mit dem Fund eines "verdächtigen Objekts" in einem Haus in Salford bei Manchester.

