Die Europäische Kommission in Brüssel hat der geplanten Übernahme der Nokia-Handysparte durch den US-Softwarekonzern Microsoft zugestimmt. "Die Tätigkeiten der beiden Unternehmen überschneiden sich nur in geringem Maße", deshalb gebe es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, erklärte die Brüsseler Behörde. Branchengrößen wie Samsung und Apple würden auch künftig starke Konkurrenten sein, die Marktvielfalt bleibe gewahrt.

Die Aktionäre des angeschlagenen finnischen Telekommunikationskonzerns Nokia hatten dem Verkauf der kriselnden Mobilgerätesparte für 5,44 Milliarden Dollar (rund vier Milliarden Euro) am 19. November mit großer Mehrheit zugestimmt. Nokia will sich fortan auf das Geschäft mit Netzwerkausrüstungen konzentrieren. Das dafür notwendige Personal soll an zwei anderen Nokia-Standorten in Espoo arbeiten. Anfang 2014 soll die Übernahme vollzogen sein. Die beiden Unternehmen arbeiten schon seit längerem zusammen, zahlreiche Nokia-Smartphones laufen mit dem Microsoft-Betriebssystem Windows Phone.

Nokia war einst Weltmarktführer im Handy-Segment, verschlief aber den Trend zu Smartphones mit berührungsempfindlichen Bildschirmen und Tabletcomputern. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner liegt das Unternehmen weltweit auf Platz acht der Smartphone-Hersteller, weit hinter den Marktführern Samsung und Apple. Microsoft fällt nun die Aufgabe zu, die Nokia-Modellreihe Lumia rentabler zu machen.