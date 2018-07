Hamburg (SID) - Unabhängig vom Erreichen des Viertelfinales im DFB-Pokal bleibt die finanzielle Lage beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV angespannt. "Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist generell niemand beim HSV unverkäuflich. Da müsste man bei Angeboten immer abwägen", sagte Sportchef Oliver Kreuzer in einem Sport-Bild-Interview.

Den Zwang, sich in der Winterpause von einem Leistungsträger zu trennen, so Kreuzer weiter, gebe es nicht. Der Bundesliga-Elfte hatte sich am Dienstag durch einen 2:1-Erfolg gegen Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln im Pokal für die Runde der letzten Acht qualifiziert.