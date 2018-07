Rio de Janeiro (dpa) - Rund ein halbes Jahr vor WM-Anpfiff ist am Zuckerhut der offizielle Spielball der Weltmeisterschaft, "Brazuca", vorgestellt worden.

Der Ball wurde in den vergangenen zweieinhalb Jahren von mehr als 600 aktiven oder ehemaligen Top-Spielern getestet, darunter Iker Casillas, Dani Alves, Lionel Messi, Bastian Schweinsteiger und Zinedine Zidane, wie der Weltfußballverband FIFA anlässlich der Präsentation in Rio mitteilte.

Der vom deutschen Sportartikelkonzern Adidas hergestellte Ball wurde auch von Clubs wie dem AC Mailand, Bayern München, Palmeiras und Fluminese sowie bei der FIFA U-20-WM getestet. Bei der Gala-Präsentation waren unter anderen die Fußball-Stars Clarence Seedorf und Cafu anwesend. Alle Kinder, die am Vorstellungstag - dem 3. Dezember - in Brasilien geboren wurden, haben Anrecht auf einen Gratis-"Brazuca".

Der Name hatte sich 2012 bei einer Wahl gegen "Bossa Nova" und "Carnavalesca" durchgesetzt. Damals hatten rund ein Million brasilianische Fußball-Fans abgestimmt. 70 Prozent wählten den Namen "Brazuca", der auch für die brasilianische Lebensart steht. In Rios Maracanã-Stadion wird am 13. Juli 2014 das Endspiel ausgetragen.