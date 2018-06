Paris (SID) - Die millionenschwere Star-Mannschaft von Paris St. Germain hat in der höchsten französischen Fußball-Liga ihre erste Saison-Niederlage kassiert. Beim abstiegsdebrohten Évian TG unterlag die Elf um di Top-Angreife Zlatan Ibrahimovic und Edinson Cavani am 16. Spieltag der Ligue 1 mit 0:2 (0:0). Mit 37 Punkten liegt PSG nur noch knapp vor dem OSC Lille (36) und dem AS Monaco (35). Clarck N'Sikulu (75.) und Modou Sougou (87.) trafen für den Außenseiter aus Évian.