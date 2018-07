London (AFP) Wenige Wochen nach ihrer Scheidung haben der britische Kunstsammler Charles Saatchi und seine Ex-Frau Nigella Lawson ihren Rosenkrieg in aller Öffentlichkeit fortgesetzt. Saatchi habe ihr angedroht, sie zu zerstören, sagte die 53-jährige Starköchin am Mittwoch vor Gericht in London. "Er sagte zu mir, wenn ich nicht zu ihm zurückkäme und seinen Namen reinwaschen würde, werde er mich zerstören."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.