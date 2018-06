Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Gespräche mit seinen Amtskollegen aus den 28 Nato-Staaten begonnen. Hauptthema ist die Zusammenarbeit bei der Vernichtung syrischer Chemiewaffen.

In der Logistik der Waffenbeseitigung ist Russland für die Überwachung des Abtransports zuständig. Die USA haben angeboten, die Waffen auf einem Schiff im Mittelmeer zu vernichten. Einzelheiten des Vorgehens und die Beteiligung anderer Mitglieder der UN-Organisation für das Verbot für Chemiewaffen (OPCW) stehen noch nicht fest.

Der niederländische Außenminister Frans Timmermans sagte zu Beginn des Treffens, hinsichtlich der Chemiewaffen bestehe große Einigkeit. "Ich denke, wir sind einer Vereinbarung nahe." Der amtierende Außenminister Guido Westerwelle sprach von einer guten Gelegenheit für die Nato-Staaten, sich "auch in wichtigen strategischen Fragen mit Russland abzustimmen".

Die Nato-Minister und Lawrow wollten auch über die künftige Nato-Präsenz in Afghanistan sprechen. Moskau arbeitet in verschiedenen Bereichen mit der Nato zusammen und ist unter anderem an der Bekämpfung des Drogenhandels interessiert.